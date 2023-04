Galtier : Gros mensonge du PSG dans le scandale raciste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Englué dans une nouvelle polémique autour de Christophe Galtier qui aurait eu un comportement discriminatoire envers les joueurs musulmans la saison passée lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice, le PSG doit gérer cette bombe avec son entraîneur. Et Daniel Riolo annonce que la direction parisienne n’est pas si innocente que cela dans ce scandale…

Suite aux révélations compromettantes de RMC Sport et de Romain Molina au sujet d’un mail envoyé par Julien Fournier à la direction d'INEOS, Christophe Galtier et le PSG sont dans la tourmente. L’entraîneur parisien se retrouve sous protection après avoir reçu des menaces de mort, et il fait par ailleurs l’objet d’une enquête interne de la part du PSG qui cherche à démêler le vrai du faux au milieu de toutes ces révélations. Mais la position du PSG est très suspecte si l’on en croit les propos de Daniel Riolo…

PSG : Aulas débarque dans le scandale Galtier https://t.co/OQqtJLHgqw pic.twitter.com/TavruBwLvN — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« Au PSG, ils savaient »

Dans l’After Foot sur RMC Sport, l’éditorialiste annonce que la direction du PSG était au courant du scandale au moment où elle avait délogé Christophe Galtier de l’OGC Nice l’été dernier pour lui proposer le poste d’entraîneur : « Je pense qu'au PSG, ils savaient. Ils s'étaient informés sur ces histoires l'été dernier. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos avaient de gros doutes sur la véracité de cette saison. Je pense que Rivère a été consulté et comme ils étaient très contents de s'en séparer, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de problème. Résultat, aujourd'hui ça leur revient dans la gueule parce qu'ils n'ont pas étudié le dossier comme il fallait au PSG et ils se retrouvent avec l'affaire sur les bras », lance Riolo.

« Du mytho complet »