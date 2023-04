Scandale Galtier : Il dénonce un «mytho complet» au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il se retrouve au cœur d’un gros scandale raciste datant de la saison passée lorsqu’il entraînait l’OGC Nice, Christophe Galtier est dans la tourmente. Le PSG aurait ouvert une enquête interne pour tenter de démêler le vrai du faux à ce sujet, et Daniel Riolo balance sur ce nouvel élément.

Ça chauffe pour Christophe Galtier au PSG ! Mardi soir, le journaliste Romain Molina et RMC Sport ont diffusé sur la place publique un échange de mails entre Julien Fournier et son ancien patron de l’OGC Nice, des mails rapportant des comportements racistes et discriminatoires de la part de Christophe Galtier qui entraînait le club azuréen avant de débarquer au PSG l’été dernier.

Galtier en pleine tourmente, une légende pour le remplacer au PSG ? https://t.co/35IYeDgIZj pic.twitter.com/QZFORliJU1 — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Le PSG a ouvert une enquête

RMC Sport a ainsi révélé que le PSG, qui souhaite garder la tête froide devant cette polémique, aurait ouvert une enquête interne au sujet de Christophe Galtier afin d’y voir plus clair sur ses agissements lorsqu’il était l’entraîneur de l’OGC Nice l’an passé.

« Du mytho complet »