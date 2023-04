Racisme : Le coup de gueule de Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Alors que Christophe Galtier est actuellement empêtré dans un énorme scandale raciste suite à des révélations faites lors de son expérience à l'OGC Nice, voilà que Kylian Mbappé a poussé un énorme coup de gueule pour une autre affaire de racisme. En effet, l'attaquant du PSG a volé au secours de Dayot Upamecano, victime d'insultes suite au match du Bayern Munich contre Manchester City.

En quart de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City a pris le dessus sur le Bayern Munich (3-0). Une rencontre lors de laquelle Dayot Upamecano a énormément déçu. Fautif, l'international français a d'ailleurs reçu de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux. De quoi faire réagir Kylian Mbappé qui a à nouveau pris la parole après le cas Romelu Lukaku.

L'énorme annonce de Mbappé, le PSG va jubiler https://t.co/DwzHCxgkVM pic.twitter.com/t6ShqLtzat — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« C'est n'importe quoi ! »

Joueur du PSG, Kylian Mbappé est également le coéquipier de Dayot Upamecano en équipe de France. Il a alors pris sa défense face à ces insultes racistes. Pour Tout le Sport , Mbappé a lâché : « C’est n’importe quoi ! C’est n’importe quoi. Je pense qu’au bout d’un moment il faut que les gens arrêtent avec cela. On est en 2023. Je pense que cela ne suffit plus de le dénoncer et de dire que ce n’est plus normal. Je pense qu’il faut agir. Il faut faire quelque chose parce que, stop ! Au bout d’un moment … ».

« C’est vraiment triste et nous on en a marre »