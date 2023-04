Galtier accusé de racisme, «c’est une arme de destruction massive»

Axel Cornic

Alors qu’il prépare un match capital face au RC Lens, le Paris Saint-Germain voit sa semaine être balayée par une incroyable polémique. Christophe Galtier est en effet accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes dans un mail qui a fuité dans les médias et écrit par Julien Fournier, son ancien collaborateur à l’OGC Nice.

Depuis mardi et la sortie d’un mail datant de plusieurs mois, la polémique fait rage au tour de Christophe Galtier. Ce dernier se voit en effet prêter des propos racistes et islamophobes qu’il aurait tenu lors de son passage à l’OGC Nice, club qu’il entrainait juste avant de rejoindre le PSG.

« Comment tu fais pour te défendre de cette accusation gravissime à partir du moment où c'est parole contre parole ? »

Chroniqueur dans l’émission Rothen s’enflamme , Christophe Dugarry s’est exprimé sur ce scandale, assurant que quelqu’un cherche à nuire au coach du PSG. « Sincèrement, être accusé de racisme, c'est une arme de destruction massive » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport . « Comment tu fais pour te défendre de cette accusation gravissime à partir du moment où c'est parole contre parole ? Ça veut dire que le mec tu cherches à lui nuire, tu cherches à le dézinguer, à le tuer ».

« J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité »