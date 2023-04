PSG : Galtier victime d’un «règlement de comptes», la révélation hallucinante

Axel Cornic

Le scandale qui touche Christophe Galtier en ce moment est au centre de tous les débats. Accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à l’OGC Nice, l’actuel coach du Paris Saint-Germain n’a pas souhaité s’exprimer pour le moment mais nombreux réclament la vérité, exhortant notamment ses anciens joueurs à prendre la parole.

C’est une affaire qui dépasse le simple cadre du football. Déjà très critiqué pour ses résultats avec le PSG depuis le début de l’année, Christophe Galtier se retrouve au centre d’un scandale dans lequel on lui prêt des propos racistes ainsi qu’islamophobes, qui datent de l’époque où il entrainait l’OGC Nice.

« Comme par hasard après la banderole à Nice, tout sort publiquement »

Dans son émission quotidienne Jérôme Rothen s’est évidemment emparé de cette affaire, s’interrogeant sur le timing de sa sortie. « J'ai l'impression que c'est un règlement de comptes. Le timing dit beaucoup de chose, comme par hasard après la banderole à Nice, tout sort publiquement » a déclaré l’ancien joueur du PSG, dans Rothen s’enflamme .

« Les seuls qui pourront me pousser à me faire un avis sur cette affaire, ce sont les joueurs »