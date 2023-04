Daniel Riolo réclame la vérité pour Galtier, il se fait calmer

Axel Cornic

Déjà fragilisé par des résultats sportifs très décevants ces derniers mois avec le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier se voit désormais impliqué dans un gros scandale aux relents de racisme et d’islamophobie. Une affaire qui a fait réagir Daniel Riolo, qui dès mardi soir dans l’After Foot a exhorté les anciens joueurs de Galtier à prendre la parole.

C’est une polémique dont Christophe Galtier se serait bien passé. En danger au PSG, le technicien de 56 ans est accusé de racisme et d’islamophobie après la fuite d’un mail datant de sa précédente expérience à l’OGC Nice et forcément, ça fait énormément parler.

« Gouiri veut parler depuis pas mal de temps, mais... »

Dès mardi soir, le sujet a été largement abordé dans l’ After Foot et Daniel Riolo a expliqué que certains anciens joueurs de Galtier devraient prendre la parole comme Amine Gouiri, désormais au Stade Rennais. « Je pense qu’il y a des joueurs qui vont devoir s’exprimer, parce que Gouiri veut parler depuis pas mal de temps, mais il ne le fait qu’en off et à demi-mot, et pour l’instant il ne dit rien mais il va falloir qu’il dise qu’il est quand même parti à cause de l’entraîneur » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport .

« Des fois on subit des choses, mais on ne peut pas le dire »