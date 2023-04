Nouveau séisme au PSG, un incroyable scandale est révélé

Thibault Morlain

Ancien directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier avait tenu des propos très forts à l'encontre de Christophe Galtier en septembre dernier. Sans en dire trop, il avait mêlé l'actuel entraîneur du PSG a un énorme scandale. Voilà que cette incroyable affaire vient d'éclater au grand jour. Visiblement, Galtier se retrouverait au centre d'une terrible affaire de racisme.

Entre Christophe Galtier et Julien Fournier, ça n'allait pas à l'OGC Nice. Mais pourquoi de telles tensions ? « Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe. C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées », avait balancé Fournier. Forcément, on voulait en savoir plus concernant l'entraîneur du PSG. C'est désormais le cas.

« On ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe »

Ce mardi soir, dans la foulée de Romain Molina, RMC a ainsi rapporté un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, patron d'INEOS propriétaire de l'OGC Nice. On peut alors y lire le compte-rendu d'une réunion avec Christophe Galtier et les propos ont de quoi choquer : « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’. Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».

« Des arguments religieux ou de couleur de peau »