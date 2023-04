Scandale - PSG : Le clan Galtier contre-attaque

Axel Cornic

Suite à la fuite d’un mail lié à sa précédente aventure à l’OGC Nice, Christophe Galtier se retrouve au centre d’un énorme scandale qui pourrait compromettre son avenir sur le banc du Paris Saint-Germain. Les révélations se font de plus en plus nombreuse au fil des heures, alors que l’équipe parisienne doit se préparer pour un choc crucial en Ligue 1, face au RC Lens.

La fin de saison du PSG est tout simplement chaotique. En plus d’un sprint final en Ligue 1 qui semble pouvoir basculer à tout moment, le club de la capitale doit composer avec les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé, ses coups de gueule et la fin de contrat de Lionel Messi. Pour ne rien arranger, voilà que Christophe Galtier se retrouve à son tour impliqué dans un énorme scandale...

« Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau »

Tout part de la fuite d’un mail écrit par Julien Fournier, à l’époque directeur sportif de l’OGC Nice et envoyé à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos. On y retrouve des lourdes accusations à l’encontre de Christophe Galtier, qui se serait notamment lamenté du nombre « de noirs et de musulmans » dans l’effectif niçois. « Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau » a également écrit Fournier.

L’avocat de Galtier annonce des « poursuites judiciaires »