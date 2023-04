Retrouvailles pour Cristiano Ronaldo, le PSG est en danger

La rédaction

Alors que la presse espagnole s’enflammait ce mercredi matin en annonçant le licenciement de Rudi Garcia du côté d’Al-Nassr, les premières rumeurs concernant son potentiel remplaçant sont tombées. Alors que le PSG pourrait se montrer à la recherche d’un entraîneur à poigne en vue de la saison prochaine, le club parisien surveille attentivement la situation de José Mourinho (AS Rome). Mais le Portugais pourrait être le candidat idéal pour rejoindre Cristiano Ronaldo.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? La saison décevante des Parisiens tend à servir de témoin pour un possible licenciement de Christophe Galtier actuellement en poste. Pour cela, les dirigeants du club de la capitale ont listé depuis plusieurs semaines déjà, quelques noms pour prendre la succession de l’entraîneur français. Parmi ces derniers, celui de José Mourinho, actuellement en poste depuis 2021 avec l’AS Rome, était revenu avec insistance.

Al-Nassr veut José Mourinho

Mais à en croire les informations du média ibérique AS , le « Special One » est fortement convoité en Arabie Saoudite. En effet, Al-Nassr, qui cherche à remplacer Rudi Garcia bien que le départ de l’ancien entraîneur de l’OM n’ait pas encore été officialisé, aurait coché le nom de José Mourinho, convoité par le PSG notamment.

Un contrat de 2 ans et de 100 M€ pour Mourinho en Arabie Saoudite