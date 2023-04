Scandale Galtier : Une grave erreur commise par le PSG ?

Thibault Morlain

Déjà loin d'être serein sur le banc du PSG actuellement, Christophe Galtier fait désormais l'objet d'une énorme polémique. En effet, un mail a été révélé, datant qu'il y a plusieurs mois, quand il était encore entraîneur de l'OGC Nice, l'accusant de propos racistes. Depuis, Galtier a donc rejoint le PSG et voilà que ce scandale retombe également sur le club de la capitale et Luis Campos. Explications.

Entraîneur de l'OGC Nice pendant un an, Christophe Galtier n'aurait clairement pas eu les meilleures relations avec son vestiaire. On a notamment pu le voir dernièrement avec les tensions entre lui et Jean-Clair Todibo. Cela aurait une explication et ça a de quoi choquer. En effet, un mail de Julien Fournier, ex-directeur sportif de Nice, a été révélé et ce qu'on peut lire interpelle. « Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe », a-t-il notamment expliqué.

« Le PSG n'a pas fait ses devoirs »

Cette polémique secoue donc ce mercredi Christophe Galtier, mais il y a aussi certaines retombées sur le PSG et Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, lui qui est à l'origine de l'arrivée de l'entraîneur français à Paris. En effet, dans sa vidéo Youtube , Romain Molina a souligné une possible grosse erreur du PSG sur les coulisses de l'arrivée de Christophe Galtier : « Là ça pose une question, est-ce que Campos était au courant de cela ? Il peut ne pas être au courant, mais s'il n'est pas courant, ça veut dire qu'il n'a pas fait ses devoirs ».

