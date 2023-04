Un départ déjà acté cet été pour le PSG ?

La rédaction

Alors que le PSG reçoit Lens ce samedi au Parc des Princes, les dirigeants parisiens sont tourné vers l’avenir. Le mercato estival devrait être animé au sein du club parisien, en termes d’arrivées, mais également du côté des départs. Cela est vrai pour les joueurs, et aussi pour le staff, alors que l’entraîneur des gardiens Gianluca Spinelli semble très proche d’un retour en Italie.

Le PSG pourrait connaître d’énormes changements cet été. En effet, si certains joueurs pourraient quitter le club parisien, c’est également le cas pour certains membres du staff technique. Forcément, l’entraîneur Christophe Galtier est très menacé après une première saison décevante à la tête du club. Mais certains hommes de l’ombre du PSG sont également sur le départ.

Gianluca Spinelli vers un départ du PSG

Cela semble d’ailleurs être le cas de l’entraîneur des gardiens du club parisien. En effet, Gianluca Spinelli, présent au PSG depuis 2018, devrait quitter Paris afin de rejoindre l’Italie à en croire les informations de la Gazzetta Dello Sport . Le contrat de l’Italien arrive à son terme cet été.

L’entraîneur des gardiens du PSG vers l’Inter Milan