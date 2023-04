PSG : Galtier en plein scandale, il n’en revient pas

La rédaction

Depuis mardi soir, Christophe Galtier est la cible de plusieurs accusations remontant à l’année dernière, lorsque ce dernier était sur le banc de Nice. Depuis, le coach du PSG a reçu beaucoup de soutien, et notamment de la part de ses anciens joueurs à Lille et Saint-Étienne. Mais certains amis d’enfance de Galtier se sont également exprimés.

Dans une lettre confirmée par plusieurs médias, le fils et agent de Christophe Galtier aurait reproché à Julien Fournier (directeur du football de l’OGC Nice de 2019 à 2022) d’ « avoir bâti une équipe de racailles » , mais également la présence abusive de joueurs noirs et musulmans dans l’effectif niçois. Des propos choquants, qui auraient pourtant été validés par Christophe Galtier lui-même… S’il ne s’est pas encore exprimé publiquement sur cette affaire, l’entraîneur du PSG a néanmoins décidé de porter plainte.

Mbappé : Il lâche une grande révélation sur son avenir en direct https://t.co/tfaLAjgNMI pic.twitter.com/Gjnphw74El — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Ce n’est pas Christophe », un ami de Galtier monte au créneau

Pour RMC Sport , Philippe Cazarian, ami intime de l’entraîneur parisien, est revenu avec émotion sur les accusations à l’encontre de Christophe Galtier. « Je suis tombé à la renverse, je n’y crois pas, ce n’est pas Christophe, ce ne sont ni ses valeurs ni son éducation. Depuis qu’il est jeune, et encore plus depuis qu’il est entraîneur, il m’a toujours impressionné par sa capacité à fédérer et à susciter l’adhésion de tous. Si on est repoussant, si on est sectaire, on ne peut pas fédérer » , affirme ce dernier.

Cet ami de Galtier « choqué » par les menaces de mort à l’encontre de ce dernier