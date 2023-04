Capitaine de Galtier, il sort du silence sur le scandale

Thibault Morlain

Le scandale Christophe Galtier secoue actuellement le football français. Face à une telle affaire, chacun à son mot à dire, soit pour enfoncer l'actuel entraîneur du PSG, soit pour le soutenir. Le témoignage de certains joueurs est forcément très attendu et voilà que Dante, capitaine de Galtier à l'OGC Nice, a pris la parole sur cette affaire.

Aujourd'hui au PSG, Christophe Galtier fait polémique suite à certains de ses comportements quand il était entraîneur de l'OGC Nice. Un énorme scandale raciste a ainsi éclaté et forcément, on cherche désormais à connaitre la vérité. Qui dit vrai dans cette histoire ? Forcément, les témoignages des anciens joueurs de Galtier chez les Aiglons sont attendus et Dante s'est exprimé ce jeudi soir.

C’est la guerre avec Galtier, il balance tout https://t.co/JrbaKdgPRs pic.twitter.com/8sWwCsisTD — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Je n’ai pas trop suivi sincèrement »

Dans des propos rapportés par RMC , Dante, capitaine de Christophe Galtier à Nice, a donc été interrogé sur ce feuilleton. Le Brésilien a alors expliqué : « Moi, je n’ai pas trop suivi sincèrement. Le club a déjà communiqué, j’ai une grosse responsabilité dans le club et dans l’équipe, c’est de la maintenir le plus concentré possible sur l’essentiel ? ».

« Je ne peux pas commencer à m’éparpiller avec autre chose »