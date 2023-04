Une accusation tombe au PSG

Arnaud De Kanel

Depuis fin décembre, le PSG est gravement malade, autant sur le plan sportif qu'extra-sportif avec la nouvelle affaire concernant Christophe Galtier ou encore les accusations de viol à l'encontre d'Achraf Hakimi. Nombreux sont ceux qui cherchent le coupable de tout ce marasme comme Daniel Riolo qui pointe du doigt les méthodes de copinage de Nasser Al-Khelaïfi.

Près de douze ans après le rachat du PSG par le Qatar, les mêmes problèmes refont surface pour le club de la capitale. La fin de saison vire au fiasco comme à chaque fois et la direction est aux abonnés absents. Jamais le Qatar n'a remis en cause Nasser Al-Khelaïfi, président du club depuis 2011, malgré tous les échecs mais aussi tous les scandales. Pour Daniel Riolo, c'est une grave erreur car le dirigeant parisien s'est très mal entouré et il est en partie responsable des problèmes du PSG.

PSG : Galtier accusé de racisme, sa méthode est révélée https://t.co/SN2OF5UZun pic.twitter.com/MGJUul7jZL — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

«Le club n’est pas tenu, il n’y a pas de hiérarchie»

« Tout le monde sait que le problème vient du management (…) Évidemment que ça vient de Nasser, il a 10 000 casquettes. Le club n’est pas tenu, il n’y a pas de hiérarchie. Blanc, Tuchel l’ont dit. En off, ça fait des années que tout le monde le sait, que tout le monde parle et que ça remonte à nous », a déclaré Daniel Riolo la semaine passée dans l'émission Les Réservistes . Le journaliste dénonce également le copinage au sein du PSG.

«On donne des postes aux copains»