Le PSG dirigé par le clan Mbappé, la folle annonce

On le sait, Kylian Mbappé est la grande star du PSG. Le club parisien bâtit son projet sportif sur l'international français de 24 ans. Et ce dernier n'en demandait pas tant selon Daniel Riolo. Le joueur souhaiterait être au centre de tout. Certains membres de sa famille prendraient du gallon en coulisses et auraient, même, une certaine influence.

Ce mercredi est sorti le livre de Daniel Riolo et Abdelkrim Branine intitulé Chaos Football Club . Dans cet ouvrage, les deux journalistes se sont attardés sur la place prise par Kylian Mbappé et son entourage au sein du PSG. « Je remarque chez elle une déconnexion du réel. Une volonté de tout contrôler, de croire que son fils vient d’une autre planète footballistique. Le clan Mbappé veut être au centre de tout » peut-on lire dans le livre.

« Elle a une grande influence »

Ce mercredi, Riolo a enchaîné les entretiens. L'occasion pour lui d'en dire plus sur l'influence de la famille Mbappé. « Est-ce que la mère de Mbappé dirige le PSG ? En tout cas elle a une grande influence » a-t-il confié au micro de France-Bleu . Quelques minutes plus tard, il en remettait une couche sur le plateau de TPMP . « Aujourd’hui la question que l’on se pose est : « Est-ce que ce n’est pas la mère de Mbappé qui dirige réellement le PSG ? ». On le voit avec l’épisode de la campagne de réabonnement. Il dit qu’il ne veut pas être le « Kylian Saint-Germain », mais il l’est quand même car il dit que les gens, qui communiquent dans le club le font n’importe comment » a-t-il lâché.

Un rôle dans l'affaire Hamraoui-Diallo ?