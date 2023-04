Mbappé interpelle le PSG avec une requête spéciale

Amadou Diawara

Kylian Mbappé ne s'en est jamais caché : il rêve de disputer les Jeux Olympiques sous les couleurs de l'équipe de France. Alors que les JO 2024 vont avoir lieu dans la ville de Paris, le numéro 7 du PSG a interpellé son club pour avoir la chance d'y participer.

Ayant toujours rêvé de disputer les Jeux Olympiques, Kylian Mbappé n'a pas été autorisé à participer à ceux de Tokyo en 2020. Alors que son numéro 7 avait déjà disputé l'Euro 2020 avec l'équipe de France, le PSG a mis son veto pour les JO.

Scandale - PSG : Galtier dévasté, le terrible aveu https://t.co/dpfM9abaU9 pic.twitter.com/2HGfM0Ls3V — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Kylian Mbappé rêve des JO de Paris 2024

Sachant que les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Paris, Kylian Mbappé rêve d'être de la partie et de défendre les couleurs des Bleus . Et il n'a pas manqué de le faire savoir lors d'un entretien accordé à Tout le Sport sur France 3.

«Je ne forcerai pas non plus pour les faire»