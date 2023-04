PSG : Scandale raciste, Galtier est anéanti

Pierrick Levallet

Après la victoire du PSG à Nice samedi dernier, Christophe Galtier pensait avoir retrouvé un certain calme dans la capitale. Mais ces dernières heures, l'entraîneur parisien est au coeur d'un scandale raciste absolument hallucinant. D'ailleurs, le technicien français ne serait pas resté indifférent face à cette polémique qui l'aurait profondément touché.

Après la victoire 0-2 du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice, Christophe Galtier pensait avoir retrouvé le calme dans la capitale. Mais il n’aura été que de courte durée. En effet, l’entraîneur parisien se retrouve directement concerné par une polémique raciste après la divulgation d’un mail de Julien Fournier rendu public faisant part des dérapages de Christophe Galtier dans le vestiaire niçois.

Il l’annonce en direct, on veut «tuer» Christophe Galtier https://t.co/LzpDIDcb3j pic.twitter.com/g84FPgrJnH — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« Trop de noirs et de musulmans », Galtier choque tout le monde

L’entraîneur parisien, qui officiait à l’OGC Nice la saison dernière, jugeait notamment qu’il y avait « trop de noirs et de musulmans » dans son équipe et qu’elle « ne lui ressemblait pas ». Depuis, Christophe Galtier fait l’objet d’un énorme scandale. Et cela l’aurait profondément touché.

L'entraîneur du PSG est abattu