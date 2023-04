Scandale Galtier au PSG, un autre joueur prend la parole

Thomas Bourseau

Christophe Galtier se retrouve en pleine tourmente, pas seulement en raison des résultats sportifs du PSG, mais pour les supposés propos qu’il aurait tenus à l’OGC Nice concernant les communautés noire et arabe. L’entraîneur du PSG nie en bloc par l’intermédiaire de son avocat et peut compter sur le soutien de deux anciens joueurs qu’il a connu au LOSC.

A l’automne 2022, L’Equipe plantait déjà le décor par le biais de différentes révélations sur Christophe Galtier et son rapport à la religion musulmane et le ramadan lors de son passage à l’OGC Nice. Dans un mail envoyé par Julien Fournier, ex-directeur sportif du GYM, et révélé par le journaliste Romain Molina mardi soir, il est spécifié que Galtier se serait plaint u nombre de « noirs et de musulmans » au GYM. Christophe Galtier se retrouve en pleine tourmente à ce jour et RMC Sport a révélé mercredi que le PSG aurait ouvert une enquête interne autour de son entraîneur.

«Je n’ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part»

De quoi faire réagir certains de ses anciens joueurs dont Burak Yilmaz que Christophe Galtier a côtoyé au LOSC où il a été sacré champion de France en 2021 avec l’international turc. « J’ai lu les nouvelles aujourd’hui et j’ai senti que je me devais de dire quelque chose. J’ai travaillé avec Galtier et je n’ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C’est un entraîneur fantastique autant qu’une personne fantastique ». Voici le message publié par Yilmaz sur Instagram , et il n’a pas été le seul à effectuer cette démarche.

Ça chauffe avec Galtier, il pose sa démission https://t.co/EvcGg6VQfw pic.twitter.com/9o6obaisac — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

«C'est désolant de lire certaines informations aujourd'hui»