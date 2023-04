Galtier : Une autre bombe va éclater dans le scandale raciste

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Christophe Galtier fait face à une nouvelle polémique depuis mardi soir, avec la divulgations de propos particulièrement discriminatoires pour le moins compromettants qu’il aurait prononcé lorsqu’il entraînait l’OGC Nice la saison passée. Et le scandale semble loin d’être terminé pour l’entraîneur du PSG, puisqu’Amine Gouiri pourrait prochainement sortir du silence et apporter des éléments concrets.

Mardi soir, le journaliste Romain Molina et RMC Sport ont dévoilé les propos d’un mail envoyé l’année dernière par Julien Fournier à Dave Brailsford, patron d'INEOS propriétaire de l'OGC Nice. On y retrouve le compte-rendu d'une réunion avec Christophe Galtier, qui dirigeait à l’époque le club azuréen, avec des propos choquants de la part de l’entraîneur du PSG : « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’. Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».

Riolo au cœur de l’affaire

Daniel Riolo, qui avait eu vent depuis un moment de cette affaire autour de Galtier, a livré sa version des faits dans l’After Foot sur RMC Sport : « Les propos de Julien Fournier m'avaient intrigué. Et il m'avait expliqué que c'était très compliqué d'aller plus loin et qu'il avait des documents. Il est alors à Parme et il me dit "j'ai quelque chose de très dur sur lui, je l'ai déjà montré à un journaliste. Si tu viens à Parme je te l'ai montrerai" (...) Mais il ne voulait pas me donner le document, juste me le montrer. Le temps est un peu passé, et il ressort un peu qu’il y a peut-être des choses (sur Galtier). Samedi, après le match (Nice-PSG) j’ai reçu le document qui ne m’a pas été envoyé par Julien Fournier. Il n’y a pas d’en-tête sur les mails. Je me dis qu’on se prend une semaine pour vérifier. Entre-temps, Romain Molina a balancé le mail qu’on a depuis trois jours. J’ai accéléré la procédure. Oui, le mail a vraiment été écrit par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos. Ce mail est très long et très lourd », explique l’éditorialiste de RMC .

« Gouiri veut parler depuis longtemps »