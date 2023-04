Galtier : Le PSG prend une décision avec le scandale

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Christophe Galtier doit affronter une nouvelle polémique depuis quelques heures, avec la divulgations de propos particulièrement discriminatoires pour le moins compromettants qu’il aurait prononcé lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice la saison passée. Le PSG, qui refuse de céder à la panique, a ouvert une enquête interne au sujet de son entraîneur.

La « bombe Galtier » fait du bruit depuis mardi soir, et ce n’est que le début ! RMC Sport et le journaliste indépendant Romain Molina ont en effet rapporté un mail envoyé par la saison passée par Julien Fournier, ex-directeur sportif de l’OGC Nice, à son patron Dave Brailsford. Mail dans lequel on retrouve le compte-rendu d'une réunion avec Christophe Galtier, avec des propos discriminatoires envers les joueurs noirs et musulmans.

PSG - Galtier : Scandale raciste, un joueur veut tout balancer https://t.co/i27J95ljUi pic.twitter.com/Md8WjpvoCW — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Le PSG ouvre une enquête

Le PSG n’a toujours pas réagi de manière officielle aux graves accusations dont son entraîneur fait l'objet, mais les grandes manœuvres sont activées en interne. En effet, selon les révélations de RMC Sport , le président Nasser Al-Khelaïfi a toutefois décidé d’ouvrir une enquête interne au PSG au sujet de Christophe Galtier.

Aucune panique au PSG