PSG - Galtier : Scandale raciste, un joueur veut tout balancer

Dans un mail consulté et authentifié par le journaliste Romain Molina et RMC, Julien Fournier porte de lourdes accusations contre Christophe Galtier, qui aurait tenu des propos racistes en se plaignant du trop grand nombre de joueurs noirs et musulmans à l’OGC Nice. Une position qui n’a pas échappé au vestiaire au Gym à en croire Daniel Riolo.

C’est une nouvelle bombe qui vient secouer un peu plus le PSG. Ancien entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier est accusé d’avoir tenu des propos racistes par Julien Fournier, l’ex-directeur sportif du Gym , dans un mail envoyé à Dave Brailsford, le propriétaire de l’OGC Nice, qu’ont pu consulter et authentifier par Romain Molina et RMC . « Il (Christophe Galtier, NDLR) m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau », révèle Julien Fournier, racontant également l’entretien précédent qu’il aurait eu avec le fils et agent de Christophe Galtier, John Valovic-Galtier.

Le fils de Christophe Galtier également visé par Julien Fournier

« Il m’a alors fait état de la situation intenable de son père en tenant les propos suivants : Julien, ça ne va pas, mon père était en pleurs hier, vous ne vous rendez pas compte. Je lui demande ce qu’il en est et il m’explique que cette équipe ne lui ressemble pas, qu’on ne peut pas continuer comme ça. Je lui ai demandé d’étayer ses propos afin que je comprenne mieux et il m’a dit : vous avez bâti une équipe de racailles. (...) Je lui ai demandé d’être plus précis et il a alors rajouté : Il n’y a que des noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi... J’ai indiqué à monsieur John Valovic-Galtier que j’étais scandalisé par ses propos et lui ai demandé de quitter immédiatement mon bureau », détaille Julien Fournier dans le mail envoyé à la direction d’INEOS.

« Gouiri veut parler depuis pas mal de temps, mais il ne le fait qu’en off »