Galtier : Insulté avec le PSG, «moi je les massacre»

Thibault Morlain

Désormais entraîneur du PSG, Christophe Galtier retrouvait samedi dernier l’OGC Nice. Si cela s’est soldé par une victoire des Parisiens, pour le technicien, le retour sur la Côte d’Azur a été mouvementé avec notamment une banderole insultante envers sa mère de la part des supporters des Aiglons. Un événement qui a fait halluciner Marc Libbra.

Entre Christophe Galtier et l’OGC Nice, cela ne s’était pas vraiment bien terminé. Les retrouvailles étaient donc très attendues et samedi dernier, le désormais entraîneur du PSG faisait son retour chez les Aiglons. Les supporters niçois n’ont alors pas loupé Galtier avec notamment une banderole qui insultait sa mère. Face à cela, le technicien parisien s’est emporté à la fin du match et il a même fallu que Luis Campos intervienne pour le calmer. Une réaction que comprend totalement Marc Libbra.

« Il faut faire très mal »

Au micro d’ Europe 1 , Marc Libbra s’est confié sur ce dossier Christophe Galtier. Il n’a alors pas mâché ses mots, lâchant : « A un moment, quand on touche la famille, les enfants, je pense qu’il faut faire très mal. Moi je les massacre. J’ai mon père qui est malade, je pense que je peux être très violent. Donc je peux comprendre. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs de Nice qui doivent beaucoup à Galtier. Todibo était perdu au fin fond du Barça, il avait disparu, il a été relancé, mis en avant. Pas que lui, d’autres joueurs aussi. Là ils ont fait comme si de rien n’était. Ils vont applaudir les supporters. A un moment donné, il faut faire preuve d’empathie et de solidarité ».

« J’en peux plus de voir ça »