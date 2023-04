PSG : Galtier insulté, il lâche une énorme accusation

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Samedi soir, la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice a été marquée par les insultes des supporters azuréens à l’encontre de la mère de Christophe Galtier. Très touché par ces chants, le coach parisien était hors de lui en conférence de presse. Jérome Rothen s’est exprimé sur le sujet avec un avis très tranché…

Malgré la victoire, Christophe Galtier ne retiendra pas un bon souvenir de son retour à Nice. Le PSG l’a emporté 2-0 mais la rencontre du coach parisien a surtout été marquée par les insultes à l’encontre de sa mère. Très agacé par ces chants, Christophe Galtier est allé chambrer les supporters niçois en fin de rencontre.

Galtier hors de lui en conférence de presse

Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram lui ont demandé des explications et l’entraîneur du PSG a poursuivi sur le sujet en conférence de presse. Ce qui étonne Jérome Rothen qui ne comprend pas vraiment pourquoi tout le monde s’étale sur cette affaire.

«C’est trop difficile pour lui de continuer comme ça»