Il l’annonce en direct, il n’y aura pas de séisme au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec la victoire obtenue à Nice samedi dernier, Christophe Galtier s’est offert un petit bol d’air. Le PSG est leader avec six points d’avance sur le RC Lens et recevra les Sang et Or cette semaine au Parc des Princes. Même s’il ne voit pas Galtier partir avant la fin de saison, Jérome Rothen a tranché pour le prochain exercice.

Est-ce que la victoire du PSG à Nice va vraiment avoir un impact sur l’avenir de Christophe Galtier ? Sur le long terme, peu de chances. Même si le succès donne un peu d’air à Paris et laisse le RC Lens à six points, Christophe Galtier est loin d’avoir atteint les objectifs fixés par ses dirigeants.

Galtier jusqu’à la fin de saison ?

Pour autant, difficile d’imaginer du changement en cours de saison. Même en cas de défaite contre Lens samedi soir, le PSG serait toujours leader avec trois points d’avance et une différence de buts favorable. Sauf cataclysme, Paris semble bien parti pour aller décrocher un 11ème titre de champion de France.

«Très mauvais», Kylian Mbappé prend cher avec le PSG https://t.co/J4wB9EVrNd pic.twitter.com/fZAL4opKQH — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

«Je lui souhaite en effet de partir et de finir avec un titre de champion de France»