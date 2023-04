PSG : Coup de théâtre pour Messi, une offre surprenante va partir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Lionel Messi serait actuellement partagé entre une prolongation au PSG et un départ vers l'Arabie Saoudite pour retrouver Cristiano Ronaldo. Conscient de la situation de la Pulga, le FC Barcelone attendrait le feu vert de la Liga pour formuler une offre et ainsi renverser la vapeur sur ce dossier.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Engagée jusqu'au 30 juin avec le club de la capitale, la Pulga partira librement et gratuitement vers un nouveau club si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Le PSG ou l'Arabie Saoudite pour Leo Messi ?

Pour éviter ce scénario, le PSG a lancé les pourparlers avec le clan Messi. Et les discussions entre les deux parties étaient en bonne voie à la mi-février, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, la donne aurait complètement changé. Leo Messi se rapprochant désormais d'un départ du PSG. Ce qui n'aurait pas échappé aux écuries d'Arabie Saoudite et au FC Barcelone.

Le Barça attend l'aval de la Liga pour frapper