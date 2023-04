PSG : Un contrat en or bientôt offert à Lionel Messi ?

Thomas Bourseau

L’avenir de Lionel Messi s’écrit en pointillés du côté du PSG. Mais à l’instant T, nul ne sait de quoi il sera fait. En Espagne, on évoque une nouvelle offre folle saoudienne qui devrait être soumise à Messi.

Lionel Messi est au coeur des rumeurs les plus folles au sujet de son avenir. En effet, alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain du côté du PSG, le champion du monde discute toujours avec le PSG concernant une éventuelle prolongation comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 18 février dernier. Et maintenant ? Le Paris Saint-Germain s’est une nouvelle fois raté en Ligue des champions et est sorti par la petite porte dès les 1/8èmes de finale face au Bayern Munich.

Lionel Messi dans le flou pour son avenir

D’après The Athletic , ce nouvel échec européen aurait incité Lionel Messi à revoir sa position concernant une prolongation de contrat au PSG, attendant d’avoir des garanties précises sur le virage pris par le projet sportif parisien à présent. Du côté du PSG, on se poserait également des questions sur les bienfaits d’une éventuelle prolongation de contrat de Messi alors que Jérôme Rothen et Daniel Riolo pour ne citer qu’eux militent pour qu’une prolongation de contrat ne soit pas convenue avec le septuple Ballon d’or. Le FC Barcelone serait une piste prise en considération par le clan Messi qui garderait toutes les options ouvertes selon The Athletic.

«Ce ne sera pas la dernière offre importante faite à Messi»