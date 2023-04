Mercato : Le PSG se lance dans une énorme bataille à 40M€

Axel Cornic

Luis Campos a déjà lancé le mercato estival et après Milan Skriniar il pourrait continuer à se servir du côté de la Serie A. L’architecte du Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Mattia Zaccagni, l’un des meilleurs joueurs du championnat italien cette saison avec 10 buts et 9 passes décisives sous les couleurs de la Lazio.

Avec les départs probables de Lionel Messi et de Neymar, l’attaque du PSG devrait totalement changer de visage. Après avoir échoué l’été dernier, Luis Campos semble décidé à offrir un véritable numéro 9 à Kylian Mbappé, qui est le seul intouchable de la MNM.

Le PSG séduit par Zaccagni

En plus d’un attaquant de pointe, Campos souhaiterait également recruter un ailier droit au PSG et Calciomercato.it a relancé ce lundi la piste menant à Mattia Zaccagni. Arrivé à la Lazio lors du dernier mercato estival, l’ancien de l’Hellas Verona est l'un des meilleurs joueurs de Serie A et cela n’a donc pas échappé aux Parisiens.

Il a la cote en Serie A et en Premier League