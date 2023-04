C’est annoncé, il veut chiper Lionel Messi au PSG

Axel Cornic

Depuis le 1er janvier dernier Lionel Messi peut librement négocier avec d’autres clubs et son entourage aurait déjà eu plusieurs contacts avec le FC Barcelone. Car le contrat de l’Argentin se termine dans seulement quelques semaines et un départ semble possible, avec la MNM qui pourrait donc être dissoute deux ans après sa formation.

On assiste peut-être aux dernières apparitions de Lionel Messi sous le maillot du PSG. Le 30 juin prochain, il pourra quitter le club libre et si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une prolongation était envisageable il y a quelques mois, la situation semble avoir radicalement changé.

Un départ du PSG est possible

RMC Sport et L’Equipe ont en effet annoncé que Messi et le PSG devraient se séparer à la fin de cette saison. Les dirigeants parisiens lui auraient en effet formulé une offre au rabais et l’Argentin ainsi que son entourage auraient déjà commencé à tâter le terrain pour trouver une porte de sortie.

Xavi, l’atout principal du Barça ?

Cela pourrait passer par un retour au FC Barcelone, qui passionne toute la Catalogne depuis quelques jours. Un homme semble travailler en coulisses pour que ce rêve se réalise, puisque Mundo Deportivo assure que Xavi discuterait régulièrement avec son ancien coéquipier.

On connait déjà le Barça version Messi 2.0

Le quotidien catalan précise également que Messi aurait déjà connaissance du rôle qu’il pourrait avoir dans ce nouveau Barça, qui caracole en tête de LaLiga. Autour du club on salive déjà face au trio infernal qu’il pourrait former avec Robert Lewandowski et Ansu Fati, avec l’idée que Messi pourrait avoir un énorme impact sur l’évolution de certains jeunes talents de l’équipe.

