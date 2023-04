«Très mauvais», Kylian Mbappé prend cher avec le PSG

Arnaud De Kanel

A l'image de ses partenaires, Kylian Mbappé traverse une passe difficile. L'attaquant du PSG fait beaucoup moins de différences qu'en équipe de France où il avait brillé face aux Pays-Bas et a rendu une copie bien pâle à Nice. Cela n'a pas échappé à Daniel Riolo, très critique envers Mbappé.

Aussi talentueux qu'il soit, Kylian Mbappé s'enfonce peu à peu dans le marasme collectif du PSG. L'attaquant parisien peine à se montrer décisif ces derniers temps et son totem d'immunité est en train de disparaitre. Désormais, Mbappé a le droit à la critique comme Lionel Messi bien qu'il soit tout de même beaucoup plus investi que son coéquipier. Sa prestation face à l'OGC Nice n'a pas plu à Daniel Riolo qui l'a fait savoir dans l'After Foot .

«Kylian Mbappé est très mauvais depuis des semaines»

Daniel Riolo en a assez que Kylian Mbappé échappe à la critique. Il est très déçu des derniers matchs du Bondynois. « Le meilleur joueur supposé de notre Ligue 1 qui est Kylian Mbappé est très mauvais depuis des semaines maintenant. Il y a énormément de gens qui le déglinguent en ce moment : « Sur lui vous ne tapez jamais ». Il y a encore un mois contre le Bayern, les lumières du monde allaient s’éclairer sur le PSG, il devait tout changer à lui tout seul, tous les commentateurs du pays et les analystes disaient qu’il devait tout changer. Cette version là on pourra pas me dire que j’y ai cru, car je n’y ai jamais cru », a-t-il lancé sur les ondes de RMC , avant de conclure.

«Il aligne les prestations insipides»