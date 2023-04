C’est terrible, Kylian Mbappé déjà fatigué du PSG

Axel Cornic

Avec la prolongation titanesque de mai dernier, Kylian Mbappé était devenu la grande tête d’affiche du projet QSI, devant même Neymar et Lionel Messi. De quoi le lancer vers une saison remplie de défi et de grands succès... mais qui a finalement tourné assez mal pour le Paris Saint-Germain comme pour la star française.

A 24 ans, Kylian Mbappé est déjà beaucoup plus qu’un footballeur. Devenu un personnage phare de la société française et un homme très suivi à travers le monde, chacune de ses prises de parole peut faire bouger les choses, comme il l’a d’ailleurs récemment montré en attaquant la communication de son club sur les réseaux sociaux.

Mbappé était omniprésent

Cet épisode n’a été que le dernier d’une saison extrêmement remplie pour Kylian Mbappé, qui a commencé par les désaccords sur le mercato opéré par le PSG et a continué avec l’affaire Le Graët et une Coupe du monde plus que réussie, en dépit de la défaite finale. D’ailleurs, avec le départ d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, l’attaquant a également été propulsé capitaine de l’équipe de France, ce qui a énormément fait parler.

Une saison épuisante