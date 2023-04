Le PSG s’est donné de l’air, il lance les hostilités

Thomas Bourseau

Alors que tout semblait plié pour un 11ème titre de champion de France, le PSG a perdu son avance considérable et Christophe Galtier est désormais sur la sellette. Le RC Lens, futur adversaire du PSG, a donné le coup d’envoi du match via Loïs Openda.

Christophe Galtier s’est donné un peu d’air samedi soir grâce à la victoire des siens sur la pelouse de l’OGC Nice (2-0). RMC Sport avait affirmé lundi que ce match en question et l’opposition face au RC Lens allaient être cruciaux pour son avenir à court terme au PSG, la suite semblant d’ores et déjà déboucher sur un divorce d’après divers médias.

Le PSG a passé le test face à Nice, Lens annonce déjà la couleur

En effet, le PSG semblerait déjà se pencher sur le marché des entraîneurs afin de dénicher un successeur à Christophe Galtier. De Zinedine Zidane à José Mourinho en passant par Julian Nagelsmann, Luis Enrique ainsi que Thiago Motta, les options semblent être légion pour le moment. Néanmoins, Galtier est toujours l’entraîneur du PSG et aura un gros test samedi prochain au Parc des princes face au dauphin du club parisien au classement de Ligue 1 : le RC Lens.

«On va y aller avec la mentalité qu'il faut»