Un attaquant de L1 fait une annonce, Mbappé est prévenu

Hugo Chirossel

Si le RC Lens est actuellement deuxième du championnat de France et à six points du PSG au classement, c’est en partie grâce à Loïs Openda. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Bruges, l’international belge a inscrit 15 buts en Ligue 1 cette saison. Malgré son jeune âge, l’attaquant de 23 ans a de grandes ambitions et s’inspire notamment de Kylian Mbappé.

Vainqueur de Strasbourg vendredi (2-1), le RC Lens espérait un faux pas du PSG samedi sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2). Le club de la capitale a finalement conservé ses six points d’avance sur les Sang et Or en tête du classement de Ligue 1, avant le choc entre les deux équipes le week-end prochain.

PSG : Une star lâche une énorme indice sur son avenir https://t.co/ifYjJY6nfn pic.twitter.com/Y038xx5oBr — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

15 buts en championnat cette saison

Si le PSG peut s’appuyer sur Kylian Mbappé, qui a inscrit 19 buts en Ligue 1 cette saison, le RC Lens quant à lui compte dans ses rangs Loïs Openda. Auteur de 15 réalisations en championnat, l’international belge impressionne avec les Sang et Or , qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du FC Bruges.

«J'espère devenir comme eux»