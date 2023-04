PSG : Il fait une terrible annonce sur Mbappé

Hugo Chirossel

Samedi soir, le PSG est allé chercher une victoire très importante sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2). Un succès qui redonne six points d’avance sur le RC Lens aux Parisiens, avant de recevoir les Sang et Or le week-end prochain. Reste à savoir sur quels joueurs pourra compter Christophe Galtier pour ce choc. L’entraîneur du club de la capitale a révélé à l’issue de la rencontre que Kylian Mbappé était très diminué face aux Aiglons.

Le PSG s’est donné un peu d’air. En déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, les Parisiens devaient à tout prix l’emporter afin d’aborder la réception du RC Lens le week-end prochain, vainqueur de Strasbourg vendredi (2-1), plus sereinement. Avec ce succès face aux Aiglons (0-2), le club de la capitale conserve ses six points d’avance sur les Sang et Or au classement.

Le cas Mbappé devient une affaire d’état, l’annonce folle https://t.co/T5sRlVPni9 pic.twitter.com/hKSanwPQYm — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Mbappé très diminué ?

Les doutes restent tout de même présents, le PSG n’ayant pas livré une copie parfaite contre l’OGC Nice. Les Niçois se sont procurés des occasions et ont eu les opportunités de revenir au score, mais c’était sans compter sur un très bon Gianluigi Donnarumma, qui a repoussé toutes les tentatives adverses. Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé a eu du mal à se mettre en évidence. Après la rencontre, Christophe Galtier a d’ailleurs confié que l’international français avait joué diminué contre l’OGC Nice.

«On ne savait pas s'il allait pouvoir démarrer le match»