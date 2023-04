Neymar vit un grand moment au PSG, il raconte

Axel Cornic

Recruté pour la coquette somme de 222M€ en 2017, Neymar n’a pas toujours rencontré le bonheur au Paris Saint-Germain. Entre blessure, désamours avec le public et polémiques internes, le Brésilien a souvent fait parler de lui pour autre chose que ses talents de football. Pourtant, il semble garder un très bon souvenir du PSG...

On pensait enfin la malédiction levée. Très critiqué ces dernières années, Neymar a montré un visage très séduisant lors de la première partie de saison, s’affirmant même comme le meilleur joueur du PSG devant Lionel Messi et Kylian Mbappé. Tout a pourtant basculé avec la Coupe du Monde...

Le couple d'un joueur du PSG fait un gros buzz en Argentine https://t.co/mBn1yKtizG pic.twitter.com/noiE9NWVnR — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le calvaire de Neymar

A son retour en France, Neymar était méconnaissable et dans un collectif qui semblait en totale perdition, il n’a jamais pu se reprendre. Pire encore, il s’est gravement blessé à la cheville en février dernier et a été contraint de mettre se faire opérer et donc mettre un terme à sa saison.

« Je crois que c’était contre le Borussia Dortmund »