Catastrophe en vue, il menace le PSG

Ce vendredi soir, le RC Lens s’est imposé face à Strasbourg (2-1). Une victoire importante pour les hommes de Franck Haise puisque le club lensois revient à seulement 3 points du PSG, leader du championnat. Dans le nord de la France, on peut donc se mettre à rêver d’un possible titre de champion. D’ailleurs, Haise a annoncé la couleur concernant ce duel avec le PSG pour un sacre en Ligue 1.

Aujourd’hui, le PSG est donc toujours en tête et peu importe ce qui arrivera face à l’OGC Nice ce samedi soir, le club de la capitale restera premier. Mais derrière, la concurrence profite de la crise à Paris pour remonter son retard. C’est notamment le cas du RC Lens. Après un coup de moins bien, les joueurs de Franck Haise reviennent fort et ce vendredi, ils se sont imposés face à Strasbourg. De quoi mettre la pression sur le PSG, sur qui le RC Lens n’a plus que 3 points de retard. Un titre est-il alors possible pour les coéquipiers de Seko Fofana ?

« On peut toujours rêver »

La question a été posée à Franck Haise après la victoire du RC Lens face à Strasbourg. En conférence de presse, l’entraîneur nordiste a alors lâché : « Chacun gère sa pression, nous, on gère la nôtre. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Il reste huit matches donc en parlera un peu plus tard. On ne s'interdit rien, mais on est juste conscient de la difficulté de gagner un match, à chaque fois. On l'a vu contre Angers (3-0), à Rennes (1-0) et encore devant Strasbourg. On peut toujours rêver mais on sait la difficulté que cela représente de remporter des rencontres ».

« Si on doit obtenir quelque chose… »