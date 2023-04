Malaise confirmé avec Mbappé, le vestiaire du PSG se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les tensions entre le PSG et Kylian Mbappé ont fait la UNE de l'actualité ces dernières heures. Mis en avant sur une vidéo portant sur la campagne d'abonnements de la saison prochaine, le joueur français a recadré sa direction publiquement. En réalité, le malaise serait plus profond et le comportement de la star agacerait certains de ses coéquipiers.

Polémique inattendue au PSG. Alors que le club est plongé dans une grave crise sportive, le clash entre la direction et Kylian Mbappé a mis le feu à l'actualité parisienne. La star française s'est plainte publiquement du comportement de sa formation, qui a décidé de le mettre en avant pour la campagne d'abonnements de la saison prochaine, et ce sans le consulter.

PSG : Mbappé craque, le Real Madrid a tranché https://t.co/72xHQydEAU pic.twitter.com/asu2aaMmA2 — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Mbappé allume le PSG

Mbappé a tenu à s'exprimer sur les réseaux sociaux et à s'en prendre à son club, qui a, depuis, reconnu son erreur. « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur (...) Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » a-t-il lâché.

Le malaise est présent dans le vestiaire