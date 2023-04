Le PSG et le Real Madrid recalés, une folie préparée par le clan Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En poussant ouvertement un coup de gueule contre le PSG ce jeudi, Kylian Mbappé a relancé les spéculations au sujet de son avenir dans la capitale. Le Real Madrid est toujours cité parmi les prétendants à l’international français, mais d’autres clubs suivraient également sa situation de près et auraient entamé des discussions avec son entourage.

« Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain . » Mécontent de voir son club miser exclusivement sur son image pour lancer sa campagne d’abonnement pour la saison à venir, Kylian Mbappé n’a pas hésité à hausser le ton sur ses réseaux sociaux, de quoi relancer les spéculations sur son avenir.

Kylian Mbappé veut prendre son temps

Cependant, le PSG n’a pas l’intention de lâcher sa star, sous contrat jusqu’en juin 2024 (avec une année supplémentaire en option). D’après Sport , Kylian Mbappé ne s’imagine pas non plus faire pression pour son transfert cet été, désireux d’attendre encore plusieurs mois avant de se décider. Le Real Madrid reste à l’affût en attendant, et il n’est pas le seul.

Mbappé lance la crise, réunion d’urgence au PSG https://t.co/GaiOFIRJjs pic.twitter.com/47eIxx4zFr — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Liverpool et Manchester United auraient contacté le clan Mbappé