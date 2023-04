PSG : Transfert annoncé, Kylian Mbappé a pris sa décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En balançant sur le PSG après avoir eu connaissance de la vidéo servant à lancer la campagne de réabonnement le mettant à l’honneur, Kylian Mbappé a relancé les spéculations autour de son avenir. En Espagne, certaines sources assurent que le capitaine de l’équipe de France a lancé les premières manœuvres pour son transfert. Cependant, aucun départ ne serait à l’ordre du jour.

Chaque prise de parole de Kylian Mbappé affole désormais la planète football, et cela a de nouveau été le cas ce jeudi avec le coup de gueule de l’international français envers son propre club. Une vidéo le mettant en scène pour le lancement de la campagne d’abonnement pour la saison à venir a en effet provoqué la colère du numéro 7 du PSG. « Je ne suis pas en accord avec la vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a-t-il lâché sur Instagram .

Mbappé lance la crise, réunion d’urgence au PSG https://t.co/GaiOFIRJjs pic.twitter.com/47eIxx4zFr — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Les rumeurs sont de retour

De quoi créer un nouveau psychodrame au PSG, dans une saison déjà éprouvante sur certains points. Cette sortie relance également les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé, prolongé en mai dernier jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option, le PSG ayant réussi à convaincre son crack en lui garantissant une place au cœur du projet, une promesse qui n’a pas (encore ?) été tenue et qui avait déjà poussé le joueur à envisager un départ à l’automne dernier. « Il a commencé à jouer ses cartes pour partir cet été , expliquait Edu Aguirre, journaliste pour l’émission El Chiringuito , après la publication de Kylian Mbappé. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas au PSG à l'été 2024. »

Mbappé ne s’imaginerait pas partir