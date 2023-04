Mbappé furieux contre le PSG, le Real Madrid lui lance un ultimatum

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait à coeur de tourner la page PSG à l’été 2024 selon la presse espagnole afin d’ouvrir le chapitre Real Madrid de sa carrière. Pour cela, le champion du monde devra remplir plusieurs conditions.

Le Real Madrid pourrait-il, sans lever le petit doigt, causer un ras-de-marée au PSG ? Contrairement aux deux derniers mercato estivaux, le club merengue ne devrait pas faire le forcing afin de recruter Kylian Mbappé pour la simple et bonne raison que le champion du monde lui a joué un sale tour l’été dernier en prolongeant son contrat au PSG. Une décision qu’il regretterait à présent selon la Cadena SER après son coup de gueule concernant la campagne d’abonnements au Parc des princes.

Mbappé aimerait quitter le PSG pour le Real Madrid

L’objectif de Kylian Mbappé serait à présent de rejoindre le Real Madrid à l’été 2024, moment où il pourrait devenir agent libre s’il décidait de ne pas activer l’ultime année de son contrat au Paris Saint-Germain. C’est du moins l’info communiquée par la Cadena SER ce vendredi. Mais le Real Madrid resterait clame et attendrait que Mbappé fasse l’ensemble des démarches.

Mbappé va devoir ramer pour convaincre Pérez de le recruter

Trompé à plusieurs reprises par Kylian Mbappé et son entourage, le Real Madrid estimerait que le joueur doit se faire pardonner en démontrant sa détermination à porter le maillot merengue en se mettant, avec son clan, en quatre pour attirer l’attention des dirigeants du club merengue. Florentino Pérez ne dégainerait aucune offre et n’y réfléchirait que si Mbappé prouve sa volonté de fer. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi ne compterait pas rester les bras croisés et préparerait déjà un mercato XXL afin de bâtir un projet sportif suffisamment attrayant pour inciter Kylian Mbappé à s'inscrire dans la durée au PSG.