PSG : Mbappé n’en a pas fini avec les clashs

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore auteur d’une sortie qui a fait beaucoup de bruit, Kylian Mbappé n’a jamais gardé sa langue dans sa poche. Que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France, l’attaquant français n’a jamais esquivé les sujets chauds, quitte à aller au clash. Retour sur les plus grosses déclarations du numéro 7 parisien.

Il se passe rarement une journée sans que Kylian Mbappé ne fasse parler de lui. Alors quand la star du PSG décide de prendre la parole, il a l’habitude de monopoliser l’attention… C’est ce qu’il s’est encore passé jeudi lorsque Mbappé a décidé de répondre à la vidéo pour la campagne d’abonnement publiée par le PSG et qui n’était visiblement pas de son goût. « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a balancé le numéro 7 du PSG sur son compte Instagram .

Mbappé et les «responsabilités»

Ce type de déclaration, Kylian Mbappé en est devenu le spécialiste. Même si tout le monde le reconnaît comme un maître en communication, le champion du monde 2018 n’a jamais gardé sa langue dans sa poche lorsqu’un sujet ou une sortie ne lui plaît pas, quitte à aller au clash. C’est le cas avec le PSG mais aussi avec l’équipe de France. En 2019, deux ans après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé lâchait sa première sortie polémique. Sacré meilleur joueur aux trophées UNFP, le nouveau capitaine de l’équipe de France avait ouvert la porte à un départ. « J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet », avait déclaré Mbappé, une annonce sur laquelle il fera son mea culpa trois ans plus tard.

Un coup de gueule sur son poste… et Neymar ?

Beaucoup de choses se sont passées depuis 2019 mais Kylian Mbappé n’a pas perdu sa franchise. Mécontent de son positionnement avec le PSG, l’international français avait publié une story Instagram avec comme légende « Pivot Gang », une référence à son rôle sur le terrain. Mbappé avait d’ailleurs annoncé la couleur une semaine avant avec les Bleus : « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club, a-t-il déclaré. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud, ndlr) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent ». Quelques mois plus tard, après le match aller perdu contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé lâchait une phrase suspecte qui a vite été interprétée comme une pique envers le style de vie rythmé de Neymar. « Maintenant, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et on va aller là-bas (à Munich) pour gagner chez eux et se qualifier. Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien », avait lancé Mbappé. Ironie du sort, Neymar se blessera avant le match retour.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Mbappé - Le Graët, relation conflictuelle