PSG : Mbappé pousse un coup de gueule, ça ne plaît pas du tout

Axel Cornic

La sortie de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux a fait énormément réagir, que ce soit en France ou à l’étranger. Beaucoup estiment que la star tricolore est allée beaucoup trop loin en attaquant le Paris Saint-Germain publiquement, d’autres pointent plutôt le doigt sur une nouvelle erreur de communication de la part du club. En tout cas, cet épisode pourrait bien laisser des traces en interne...

On ne parle plus que de ça. Alors que le PSG traverse une période compliquée au niveau sportif et que le mercato s’est déjà invité dans les débats, Kylian Mbappé a lancé une nouvelle polémique en critiquant une récente vidéo publiée par son club. Il estime notamment ne pas avoir été informé du but d’un entretien réalisé il y a plusieurs semaines et finalement mis au centre du clip pour lancer la campagne abonnements de la saison 2023/2024.

Le PSG déroule le tapis rouge à Mbappé, le vestiaire hallucine https://t.co/jRUlVhhXdT pic.twitter.com/svpxyN3tNv — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Au PSG, on assure que Mbappé était au courant

D’après les informations de L’Équipe , au sein du PSG on dément cette position en expliquant que Mbappé avait bien été informé du but de son entretien et que vu sa position dans le projet QSI, il était normal de centrer la vidéo autour de lui. Le résultats final n’aurait toutefois été validé ni par la direction ni par le service communication.

Une partie de la direction très agacée ?