Le PSG snobe Messi et Neymar, Mbappé dégoupille

Amadou Diawara

Pour lancer sa campagne de réabonnement pour le Parc des Princes, le PSG a publié une vidéo ce jeudi. Toutefois, ni Lionel Messi, ni Neymar n'y figurent, contrairement à Kylian Mbappé, qui est omniprésent. Sur les réseaux sociaux, le numéro 7 du PSG y est allé de son coup de gueule.

Ce jeudi, le PSG a publié une vidéo pour lancer sa campagne de réabonnement pour le Parc des Princes. Une vidéo dans laquelle figure majoritairement Kylian Mbappé, et où seulement une poignée de joueurs - à savoir Nuno Mendes et quelques titis - apparaissent. On peut d'ailleurs voir la superstar du PSG lâcher un discours fédérateur : « L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient » .

Il s'éloigne du PSG, Neymar va enrager https://t.co/nh7E3XxMvw pic.twitter.com/adGjTW7o9q — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Neymar et Messi absents de la dernière vidéo du PSG

Alors que les autres stars du PSG, et notamment Neymar et Lionel Messi, ne figurent pas dans la vidéo, Kylian Mbappé a poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux. « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » , a-t-il posté en story sur Instagram , avant que le PSG supprime puis republie la vidéo.

Kylian Mbappé clashe le PSG

Reste à savoir quel message a voulu envoyer le PSG aux joueurs absents de la vidéo ; et si cela signifie que Neymar et Lionel Messi ne seront pas conservé à l'intersaison. D'une part, le Brésilien est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, mais le PSG voudrait s'en débarrasser dès cet été. D'autre part, le champion du monde argentin partira à la fin de son contrat le 30 juin s'il ne prolonge pas d'ici-là. Affaire à suivre...