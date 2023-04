Surprise, il annonce un changement «radical» au PSG

Florian Barré

En proie à des résultats décevants depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG travaillerait d’ores et déjà sur un tout nouveau projet pouvant faire passer un cap au club. Celui-ci pourrait s’articuler autour de Kylian Mbappé, c’est du moins ce que laisse entendre Jonathan Johnson. Lionel Messi pourrait même en faire les frais d’après le journaliste.

Les huit défaites du PSG depuis le 1er janvier 2023 résonnent comme un terrible échec, dans une saison où l’espoir de remporter la Ligue des champions était de mise. Pour remédier à ce qui ressemble à une année cauchemardesque dans la capitale, les dirigeants parisiens auraient tablé sur une nouvelle méthode de recrutement, que Luis Campos devrait s’empresser de mettre en avant à l’approche de la fin de la saison.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Kylian Mbappé, numéro 1 au PSG

Dans sa chronique pour Caught Offside , Jonathan Johnson s’est exprimé concernant la révolution que souhaite mettre en place le PSG : « En fin de compte, il appartiendra aux propriétaires qatari de décider de la manière dont le projet évoluera, mais il semble probable qu'il sera construit autour de Kylian Mbappé et d'autres joueurs français. Il y a eu une sorte d'effort timide pour commencer ce nouveau processus l'été dernier sous Luis Campos, mais beaucoup de recrutements n'ont pas vraiment fonctionné » a affirmé le journaliste de CBS Sports .

Le PSG avec Mbappé et sans Messi