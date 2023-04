Mercato : Coup de théâtre pour le PSG, un coup à 0€ en grand danger

Axel Cornic

Si le Paris Saint-Germain est habitué des énormes transferts millionnaires, Luis Campos semble étudier quelques coup très intéressants à 0€. c’est le cas avec Milan Skriniar de l’Inter, mais également avec Adrien Rabiot, qui connaît très bien le PSG puisqu’il y a débuté sa carrière professionnelle avant de partir en mauvais termes en 2019 vers la Juventus.

Assez critiqué ces dernières années en Italie comme en France, Adrien Rabiot a mis tout le monde d’accord. Le milieu de terrain de 28 ans réalise des prestations plus qu’abouties avec la Juventus depuis quelques mois… mais à Turin on pourrait déjà le perdre, puisque son contrat se termine en juin prochain.

L'info du jour : Une offre légendaire se prépare pour José Mourinho ! pic.twitter.com/OZuXtZSReB — le10sport (@le10sport) April 6, 2023

Le PSG pense à un retour de Rabiot...

Cela ne semble pas avoir échappé à Luis Campos, qui pourrait faire d’une pierre deux coups en recrutant un joueur de très haut niveau qui plus est français et formé au PSG, sans dépenser le moindre sou en indemnité de transfert. D’ailleurs, dès l’arrivée du portugais au club l’été dernier, la possibilité d’un retour d'Adrien Rabiot a été évoquée.

Qui ouvre la porte à la Juventus !