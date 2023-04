PSG : Messi affole le mercato avec un air de déjà vu

La rédaction

De plus en plus proche d’un départ du PSG en fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’aura jamais réussi à véritablement s’intégrer à Paris. Si certaines rumeurs envoient l’Argentin en Arabie Saoudite, beaucoup espèrent un retour du champion du monde à Barcelone. Ainsi, Léo Messi pourrait imiter de nombreuses stars ayant effectué leur grand retour dans leur club de cœur.

1) Cristiano Ronaldo : Manchester United

Révélé au Sporting Portugal, c’est véritablement à Manchester United que Cristiano Ronaldo va exploser aux yeux du grand public. Transféré en Angleterre en 2003, le natif de Madère impressionne par ses dribbles très osés, mais également par son caractère de vainqueur. Jusqu’en 2009, le petit protégé de Sir Alex Ferguson aura marqué de son empreinte l’histoire des Red Devils , en remportant notamment la Ligue des Champions ainsi que le Ballon d’Or en 2008. 12 ans, 4 Ballons d’Or ainsi que 4 Ligue des Champions plus tard, le Portugais effectue son grand retour à Old Trafford en 2021, alors que ce dernier était annoncé tout proche de Manchester City. Si la première saison du retour de Cristiano Ronaldo chez les Mancuniens se passe très bien d’un point de vue individuel, ce n’est pas le cas de la seconde. Entre sortie controversée, drame familial, et conflit avec son entraîneur, CR7 décide de mettre fin à son aventure à Manchester en rompant son contrat, avant d’aller continuer d’empiler les buts du côté d’Al-Nassr, où il évolue désormais à 38 ans.

2) Thierry Henry : Arsenal

Légende absolue des Gunners , Thierry Henry est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire de la Premier League. Membre des invincibles de 2004, finaliste malheureux de la Ligue des Champions 2006, mais surtout homme fort d’Arsène Wenger, le célèbre numéro 14 quitte néanmoins le club londonien en 2007, afin de rejoindre le FC Barcelone, où des joueurs comme Xavi, Iniesta, Carles Puyol, ou encore Samuel Eto’o ou Lionel Messi sont bien installés. Après quelques saisons en Catalogne, Thierry Henry rallie l’Amérique et les Red Bulls de New York, où il réalisera notamment une célébration iconique. Mais en 2012, Arsenal officialise le retour de leur attaquant vedette par le biais d’un prêt de 2 mois en attendant la reprise de la MLS. L’attaquant français troque alors son numéro 14 pour le 12, celui de son idole : Marco Van Basten.

3) Zlatan Ibrahimovic : Milan AC

Alors qu’il aura connu 9 clubs au sein de son immense carrière, Zlatan Ibrahimovic ne s’est jamais senti aussi bien qu’au Milan AC, club dans lequel il évolue actuellement. Pourtant, le géant Suédois a évolué au sein des 3 grands clubs italiens (Juventus, Inter, Milan AC) qui se vouent chacun une grande rivalité. Après avoir quitté les Rossonerri en 2012 pour devenir la figure de proue du PSG sous QSI, Ibra aura connu la Premier League avec Manchester United, puis la MLS avec le Galaxy de Los Angeles, avant d’effectuer son grand retour chez les champions d’Italie en titre. Phénomène de persévérance, le Suédois est de retour sur les terrains depuis peu, à 41 ans, et après avoir subi plusieurs opérations au genou. Lors de l’acquisition du titre en 2022 avec le Milan AC, Zlatan déclarait dans le vestiaire : « L'Italie appartient à l'AC Milan » .

4) Kaka : Milan AC

Mais pour beaucoup, le retour dans son club de cœur n’est pas toujours synonyme de réussite. C’est le cas du Ballon d’Or 2007, le Brésilien Kaka. Étincelant avec le Milan AC de 2003 à 2009, ce dernier signe au Real Madrid dans le même temps que Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Le milieu offensif n’aura pas connu le même succès que les 2 joueurs cités plus haut à Madrid, et décide de retourner en 2013 dans le club de sa vie. Mais en Italie, Kaka se blesse rapidement, et sa saison n’est pas aussi réussie qu'espérée. Ce dernier, après des adieux émouvants envers le club rouge et noir, s’envole pour la MLS et Orlando en 2014.

5) Didier Drogba : Chelsea