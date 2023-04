Messi, Galtier, PSG… Toutes les infos mercato du 6 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi est réclamé par les supporters du Barça

Mercredi soir, à l’occasion du grand choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le public du Camp Nou n’a pas hésité à scander le nom de Lionel Messi à la 10e minute, l’attaquant argentin du PSG étant annoncé de plus en plus proche d’un retour en Catalogne. Un nouvel élément décisif pour son transfert ?



Pour plus d'informations, cliquez ici

Messi finalement prêt à rester au PSG ?

Selon les révélations du journaliste Guillem Balague sur les ondes de la BBC , Lionel Messi pourrait finalement revoir sa position et considérer un avenir au PSG si le club lui présente un projet compétitif. Toutefois, la direction parisienne lui aurait fait savoir qu’elle comptait réduire sa masse salariale, ce qui n’irait donc pas le dans sens de l’attaquant argentin qui continue d’échanger avec le FC Barcelone. Et enfin, Balague assure que l’Inter Miami n’est pas une option viable pour son avenir.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Al-Hilal a bien dégainé pour Messi

Sur les ondes d’ Europe 1 , le journaliste Nabil Djellit a confirmé l’offre de contrat monstrueuse formulée par Al-Hilal envers Lionel Messi et apporte quelques précisions : « L'offre mirobolante existe, je vous le confirme, puisque son père s'est rendu récemment du côté de Riyad. On sait qu'il y a une politique agressive du côté de l'Arabie Saoudite pour récupérer des têtes d'affiche. Ils lui auraient effectivement proposé 400M€ non pas sur 2 ans, mais sur 7 ans. C'est à dire 2 ans en tant que joueurs et 5 ans aussi en tant qu'ambassadeur, pas seulement du pays, mais aussi de la candidature de l'Arabie Saoudite à la Coupe du monde 2030 puisqu'ils ont une candidature commune avec l'Egypte et la Grèce. Après le Qatar, l'Arabie Saoudite souhaite également organiser la Coupe du monde. Donc l'offre saoudienne existe pour Messi, mais je ne crois pas que ce soit son souhait ».



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Galtier sera bientôt viré selon Riolo

Dans l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a quant à lui affirmé avec force que Christophe Galtier ne terminerait pas la saison au PSG et serait limogé avant la fin de cet exercice 2022-2023 : « Galtier ne finira pas la saison. Je ne vois pas quel concours de circonstance peut désormais inverser la tendance. Galtier va sauter avant la fin. Période toujours délicate pour les prises de décision au Qatar parce qu'on est en plein Ramadan. Toujours est-il que Galtier sautera, parce que je ne le vois pas enchaîner que des victoires pour calmer les décideurs. La décision est prise, Galtier saute dans les semaines qui viennent. Et cela ne le perturbe pas plus que cela. Il est au bout du rouleau, il en a marre. Le chèque lui ira très bien. Et je suis pressé de l'entendre parler après si jamais il peut dire ce qu'il s'est passé », confie Riolo.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG pose un ultimatum géant à ses joueurs