Le PSG change tout, un mercato de folie est annoncé

La rédaction

Le PSG n'y arrive pas cette saison. Huit défaites, dont deux d'affilée à domicile, face à Rennes (0-2) et l'Olympique Lyonnais (0-1). Conséquence : une avance qui fond en championnat puisque le RC Lens et l'Olympique de Marseille sont revenus à six points du PSG. Le Qatar, qui n'a jamais pris le championnat à la légère va jouer au chamboule-tout et beaucoup de joueurs risquent d'en faire les frais.

La défaite face l'OL en championnat dimanche dernier a été la goutte de trop pour les dirigeants du PSG. Place à la révolution, menée par Luis Campos qui va faire un grand ménage si les résultats sont toujours aussi mauvais. Les joueurs sont prévenus, s'ils ne redressent pas la barre, ceux qui seront jugés coupables seront tout de suite placés sur la liste des transferts pour cet été.

Des performances sans reliefs

Le média Le Parisien a évoqué cette révolution qui est en train de naître à Paris. Luis Campos et les dirigeants du PSG ont très peu goûté aux dernières sorties des hommes de Christophe Galtier. Il est notamment reproché aux joueurs un manque de mental. Face à l'OL par exemple, de nombreux joueurs ont semblé résignés avec en prime des performances sans reliefs qu'enchaînent certains joueurs.

Une liste évoquée