Zidane - PSG : Le feuilleton relancé par une surprise XXL ?

Menacé après le mauvais début d'année du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier vit peut-être ses derniers moments dans la capitale. La direction explorerait en effet les pistes en vue d'un changement sur le banc, et la piste Zidane serait toujours d'actualité. Mais d'autres profils séduisent les décideurs parisiens, à l'instar de Marcelo Gallardo.

Christophe Galtier aura-t-il l’occasion de disputer une deuxième saison sur le banc du PSG ? Après une première partie de saison prometteuse, le club de la capitale s’est totalement écroulé au terme de la Coupe du monde au Qatar, avec 8 défaites en 18 rencontres disputées en 2023, et deux éliminations cinglantes dès les huitièmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions. Pour beaucoup, le responsable se nomme Christophe Galtier. Le PSG étudierait ainsi les pistes en cas de départ de son entraîneur. Le nom de Zinedine Zidane ressort, le Français étant le seul homme à faire l’unanimité au sein du club. Derrière, d’autres candidats se bousculent pour le poste, à l’instar de Thiago Motta, José Mourinho, Julian Nagelsmann et même Marcelo Gallardo.

Zidane - PSG : Le Qatar prépare son coup en secret https://t.co/SxnKIQCHIj pic.twitter.com/vpr03bPjh5 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Marcelo Gallardo a la cote

Bien connu en France pour ses passages à l’AS Monaco et au PSG, Marcelo Gallardo a brillamment réussi sa reconversion d’entraîneur du côté de River Plate. L’Argentin s’est illustré entre 2014 et 2022, remportant notamment à deux reprises la Copa Libertadores, de quoi forcément attiser des convoitises en Europe où son nom circule depuis nombreuses années, sans qu'il ne saute le pas.

Une surprise préparée par le PSG ?

Courtisé en Europe depuis plusieurs années, Marcelo Gallardo a en effet jusqu’ici préféré patienter, attendant l’offre qui saura le convaincre de reprendre du service. Une proposition qui pourrait venir d’Espagne ou d’Italie selon Rudy Galetti, ou bien du PSG d’après le journaliste italien, assurant sur son site internet que l’Argentin faisait partie des candidats à la succession de Christophe Galtier.