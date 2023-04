Neymar prépare un coup de pression au PSG

Amadou Diawara

Alors que le PSG veut le pousser vers la sortie cet été, Neymar se projette tout de même à Paris la saison prochaine. D'ailleurs, à en croire Daniel Riolo, le numéro 10 parisien devrait pousser pour que Luis Enrique remplace Christophe Galtier, et ce, pour être certain de jouer en 2023-2024.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar serait sur la sellette au PSG. En effet, la direction parisienne souhaiterait se débarrasser de son numéro 10 dès la prochaine fenêtre de transferts. De son côté, Neymar ne s'imaginerait pas vraiment quitter le PSG. La preuve, la star brésilienne aurait d'ores et déjà choisi le successeur de Christophe Galtier, qui aurait très peu de chances d'être sauvé à l'intersaison.

Le PSG le veut, un mercato de folie se prépare https://t.co/oRNCmEEP0m pic.twitter.com/OOatAbK42X — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Neymar veut voir Luis Enrique au PSG

Dans l' After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a affirmé que Neymar voulait voir Luis Enrique sur le banc du PSG en 2023-2024. « Neymar, s’il reste, va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît » , a révélé le journaliste ce lundi soir, avant d'en rajouter une couche le lendemain.

«Neymar poussera pour Enrique, parce qu'il sera sûr de jouer»