PSG : Le prochain entraîneur déjà choisi par Neymar ?

Forcément menacé après la huitième défaite du PSG cette année, contre l’OL (0-1) dimanche, Christophe Galtier est au cœur des critiques. Le départ du technicien français est réclamé par beaucoup, alors que Zinedine Zidane ou encore Thiago Motta sont évoqués pour prendre sa succession. De son côté, Neymar pourrait pousser pour un autre homme.

Avec la nouvelle défaite parisienne face à l’OL, la huitième en cette année 2023, Christophe Galtier voit sa position de plus en plus fragilisée. Le10Sport.com vous révélait dernièrement que l’entraîneur du PSG était bien parti pour rester à son poste la saison prochaine, sauf cataclysme comme la perte du titre de champion de France qui n’est pas à exclure si le club de la capitale poursuit sa mauvaise série. D’après L’Equipe , les prochaines rencontres face à l'OGC Nice ce samedi et contre le RC Lens le 15 avril devraient servir de test.

Le PSG perd encore, Galtier pointé du doigt

Avec 6 points d’avance sur le PSG et le RC Lens, le PSG a grillé ses jokers, à l'image de son entraîneur Christophe Galtier, très loin de faire l’unanimité à tous les étages. En cas de départ, plusieurs noms sont évoqués, dont ceux de Zinedine Zidane (libre) ou Thiago Motta. Julian Nagelsmann, Antonio Conte et même Roberto Mancini ont également été cités de façon moins récurrente. Mais un autre profil pourrait être espéré en interne.

« Neymar, s’il reste, va mettre la pression pour avoir Luis Enrique »